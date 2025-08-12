Brandon Blackstock, ex-marido da cantora Kelly Clarkson, morreu no passado dia 7 de agosto aos 48 anos. Quatro dias depois da precoce partida já se sabe a causa da morte.

O empresário musical morreu de melanoma, uma morte considerada "natural" pelo médico legista já que Brandon estava a receber cuidados paliativos contra um tumor maligno na pele.

O Daily Mail teve acesso ao comunicado enviado pelo profissional Dan Hollis, do Condado de Silver Bow, estado do Montana, nos Estados Unidos da América, que referiu:

"Brandon Blackstock faleceu tranquilamente na sua casa, em Butte, Montana, no dia 7 de agosto, sob cuidados paliativos, cercado pela sua família".

A doença do empresário, que já durava há três anos, não era conhecida do público pelo que a notícia surpreendeu os fãs da cantora.

Kelly Clarkson está "devastada" com a morte do ex-companheiro

Revela a imprensa internacional que a artista, de 43 anos, está "devastada" com a morte do ex-marido e pai dos seus dois filhos: River, de 11 anos, e Remington, de nove. Kelly adiou até a residência em Las Vegas para estar mais perto das crianças.

Uma fonte confessou mesmo à revista People que "quando ela descobriu que ele estava doente, protegeu-o pelo bem deles. Ficou claro no início deste ano que o Brandon não estava bem. Ela está arrasada pelas crianças", concluiu.