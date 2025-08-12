Brandon Blackstock, ex-marido da cantora Kelly Clarkson, morreu no passado dia 7 de agosto aos 48 anos. Quatro dias depois da precoce partida já se sabe a causa da morte.
O empresário musical morreu de melanoma, uma morte considerada "natural" pelo médico legista já que Brandon estava a receber cuidados paliativos contra um tumor maligno na pele.
O Daily Mail teve acesso ao comunicado enviado pelo profissional Dan Hollis, do Condado de Silver Bow, estado do Montana, nos Estados Unidos da América, que referiu:
"Brandon Blackstock faleceu tranquilamente na sua casa, em Butte, Montana, no dia 7 de agosto, sob cuidados paliativos, cercado pela sua família".
A doença do empresário, que já durava há três anos, não era conhecida do público pelo que a notícia surpreendeu os fãs da cantora.
Kelly Clarkson está "devastada" com a morte do ex-companheiro
Revela a imprensa internacional que a artista, de 43 anos, está "devastada" com a morte do ex-marido e pai dos seus dois filhos: River, de 11 anos, e Remington, de nove. Kelly adiou até a residência em Las Vegas para estar mais perto das crianças.
Uma fonte confessou mesmo à revista People que "quando ela descobriu que ele estava doente, protegeu-o pelo bem deles. Ficou claro no início deste ano que o Brandon não estava bem. Ela está arrasada pelas crianças", concluiu.
Uma história de amor que não teve um final feliz
Kelly Clarkson e Brandon Blackstock conheram-se em maio de 2006 num ensaio para os Academy of Country Music Awards. Anos mais tarde reencontraram-se no Super Bowl e casaram em 2013. Em 2020 e dois filhos depois, veio a separação e o divórcio, marcado por várias polémicas.
O tribunal declarou que Kelly teria que pagar uma pensão ao ex-marido mesmo depois de alegar que houve fraude na gestão da sua carreira ( Brandon foi seu agente). Durante este período, a artista teva uma depressão e chegou mesmo a tomar medicação.
"O divórcio foi incrivelmente difícil para ela - confuso, doloroso e algo que a deixou muito abalada. Mas ela sempre quis que os filhos tivessem a melhor relação possível com o pai. Nunca falou mal do Brandon às crianças", disse uma fonte à revista People.
