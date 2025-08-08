Brandon Blackstock tomou conhecimento do seu diagnóstico de cancro depois do divórcio de Kelly Clarkson.

Quem o revelou foi uma fonte à revista People. Segundo a mesma, Blackstock, que morreu a 7 de agosto, aos 48 anos de idade, "foi diagnosticado depois do divórcio".

O agente musical e Clarkson, de 43 anos, estavam casados desde 2013 e tinha dois filhos em comum: River, de 11 anos, e Remington, de nove anos.

Uma outra fonte da revista revelou que Brandon mudou-se para Montana em 2022, após o diagnóstico.

Recorde-se que a notícia do falecimento foi confirmada pela família através de um comunicado.

"O Brandon lutou corajosamente com o cancro durante mais de três anos. Morreu em paz e rodeado pela família. Agradecemos pelos vossos pensamentos e orações e pedimos a toda a gente que respeitem a privacidade da família neste momento difícil", realçou-se.

O agente perdeu a vida após uma batalha contra um melanoma, um tipo de cancro de pele. Segundo a CUF, "o melanoma é um tipo de cancro de pele que tem origem nas células da pele produtoras de pigmento chamadas melanócitos. Estas células transformam-se e passam a crescer descontroladamente e a invadir os tecidos circundantes".