Brandon Blackstock tomou conhecimento do seu diagnóstico de cancro depois do divórcio de Kelly Clarkson.
Quem o revelou foi uma fonte à revista People. Segundo a mesma, Blackstock, que morreu a 7 de agosto, aos 48 anos de idade, "foi diagnosticado depois do divórcio".
O agente musical e Clarkson, de 43 anos, estavam casados desde 2013 e tinha dois filhos em comum: River, de 11 anos, e Remington, de nove anos.
Uma outra fonte da revista revelou que Brandon mudou-se para Montana em 2022, após o diagnóstico.
Recorde-se que a notícia do falecimento foi confirmada pela família através de um comunicado.
"O Brandon lutou corajosamente com o cancro durante mais de três anos. Morreu em paz e rodeado pela família. Agradecemos pelos vossos pensamentos e orações e pedimos a toda a gente que respeitem a privacidade da família neste momento difícil", realçou-se.
O agente perdeu a vida após uma batalha contra um melanoma, um tipo de cancro de pele. Segundo a CUF, "o melanoma é um tipo de cancro de pele que tem origem nas células da pele produtoras de pigmento chamadas melanócitos. Estas células transformam-se e passam a crescer descontroladamente e a invadir os tecidos circundantes".
Kelly Clarkson de luto e "devastada" pelos filhos
Este é um momento de grande fragilidade para Kelly Clarkson. A apresentadora e cantora decidiu adiar a residência em Las Vegas de maneira a apoiar os filhos.
"Ficou claro no início deste ano que o Brandon não estava bem. Ela está arrasada pelas crianças", referiu uma fonte também à revista People.
"O divórcio foi incrivelmente difícil para ela - confuso, doloroso e algo que a deixou muito abalada. Mas ela sempre quis que os filhos tivessem a melhor relação possível com o pai. Nunca falou mal do Brandon às crianças", disse ainda.
A cantora, de 43 anos, e Brandon Blackstock, recorde-se, separaram-se em 2020, depois de sete anos de casamento. O divórcio só ficou finalizado ao fim de dois anos, e esta não foi uma 'batalha' fácil, pois houve vários processos judiciais.
Ainda assim, mesmo divorciada, Clarkson sempre procurou manter uma boa relação com o antigo companheiro em prol dos filhos.
Comentários