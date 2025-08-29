Felipe VI e Letizia de Espanha têm vindo a visitar as áreas mais afetadas pelos incêndios que deflagraram no país este verão (sendo que alguns continuam ativos). Conforme noticia a revista Hola!, os reis estiveram em Leão, Zamora e Ourense de maneira a ver em primeira mãos os estragos.

Acompanhados pela presidente do Governo Regional, María Guardiola, os reis foram primeiramente recebidos na cidade de Rebollar com um enorme entusiasmo, ouvindo-se "viva o rei!" e "viva a rainha!".

Os monarcas fizeram questão de cumprimentar todos os presentes, aproveitando para conversar com os cidadãos e claro, tirar selfies.

Para a ocasião, Letizia optou por um visual descontraído, ao conjugar umas calças de ganga com uma camisa igualmente de ganga.

Letizia e Felipe VI passaram ainda por Vale do Jerte, tendo se encontrado nesta zona com agricultores e criadores de pecuária afetados pelos fogos. Posteriormente seguiram para Cabezabellosa, na serra de Trasierra.

Veja as imagens desta ocasião na galeria.

Nove fogos continuam a deflagrar em Espanha, mas há esperança

Após três semanas de grandes incêndios no noroeste e no oeste do país, os maiores de que há registo, as autoridades encaram agora o combate às chamas com "esperança e otimismo", disse Virgina Barcones, diretora da Proteção Civil espanhola, numa conferência de imprensa em Madrid.

"O final está já muito próximo", realçou ainda.

Espanha tem neste momento 11 incêndios ativos, nove dos quais preocupantes (classificados de nível 2, numa escala que vai de zero a 4). Há apenas dois incêndios "mais significativos" e cuja evolução continua a ser preocupante, salientou. Os dois fogos situam-se na região de Castela e Leão, que tem fronteira com Portugal.

Os fogos mataram quatro pessoas e já queimaram 400 mil hectares em Espanha em 2025, um recorde anual no país, de acordo com os dados, ainda provisórios, do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS), que tem registos comparáveis desde 2006.

O Governo espanhol declarou na terça-feira zonas de catástrofe as áreas afetadas por 113 grandes incêndios no país nos últimos dois meses.

Mais de 35.900 pessoas estiveram já desalojadas por causa dos incêndios nas últimas semanas, 20.200 das quais na região de Castela e Leão, uma das mais afetadas pelos fogos, de acordo com dados oficiais.

As forças de segurança já detiveram 56 pessoas por suspeitas de crimes relacionados com os fogos.