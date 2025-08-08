Kelly Clarkson está a passar por uma fase desafiante no que diz respeito à vida pessoal. O ex-marido e pai dos filhos, Brandon Blackstock, morreu na quinta-feira, dia 7 de agosto, aos 48 anos, e a cantora tem estado focada na proteção e no apoio às crianças.

Em conversa com a People, uma fonte contou que a artista ficou "devastada" pelos filhos, River, de 11 anos, e Remington, de 9, que acabaram de perder o pai, que lutou contra um cancro nos últimos três anos.

"Quando ela descobriu que ele estava doente, protegeu-o pelo bem deles", contou a fonte, referindo que a artista tentou sempre manter-se 'firme'. "Ficou claro no início deste ano que o Brandon não estava bem. Ela está arrasada pelas crianças", acrescentou.

Apesar de estarem separados, Kelly Clarkson sempre quis que os filhos tivessem a melhor relação possível com o pai.

Kelly Clarkson e Brandon Blackstock conheceram-se num ensaio para os Academy of Country Music Awards, em maio de 2006. Na altura, Brandon Blackstock ainda era casado com a ex-mulher, Melissa Ashworth. Anos depois, os dois retomaram contacto no Super Bowl e em outubro de 2013 deram o nó.

Mas o casamento não durou para sempre. A cantora, de 43 anos, e Brandon Blackstock, recorde-se, separaram-se em 2020, depois de sete anos de casamento. O divórcio só ficou finalizado ao fim de dois anos, e esta não foi uma 'batalha' fácil, pois houve vários processos judiciais. Ainda assim, diz a fonte, Kelly Clarkson sempre soube da importância da relação dos filhos com o pai.

"O divórcio foi incrivelmente difícil para ela - confuso, doloroso e algo que a deixou muito abalada. Mas ela sempre quis que os filhos tivessem a melhor relação possível com o pai. Nunca falou mal do Brandon às crianças", disse a fonte.

A People lembra ainda uma entrevista que Kelly Clarkson deu ao podcast 'IRL' de Angie Martinez, em 2023. "Pergunto aos meus filhos todas as noites, quando estamos abraçados e os coloco a dormir: 'Estão felizes? E se não estiverem, o que posso fazer para deixar-vos mais felizes?' Especialmente nos últimos dois anos. [...] Quero que eles sejam honestos, por isso nunca digo: 'Meu Deus, não me digas isso'. Mas muitas vezes diziam do género: 'Estou muito triste. Queria que a mamã e o papá estivessem na mesma casa'. Eles são muito honestos sobre isso. Estou a criar este tipo de pessoas", partilhou na altura.

"Eu simplesmente sento-me lá e penso: 'Entendo. Também venho de uma família divorciada. Eu entendo. Isso é uma pena. Mas vamos resolver isto. E vocês são muito amados por nós os dois'", acrescentou.

Agora, Kelly Clarkson vive uma fase difícil com a morte do companheiro, mantendo-se firme junto dos filhos neste momento de dor.