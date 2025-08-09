Foi através das redes sociais que Savannah Blackstock Lee, filha mais velha de Brandon Blackstock, anunciou a segunda gravidez no passado dia 5 de julho.
"Estamos a guardar algumas doces surpresas", escreveu Savannah Blackstock Lee na sua página de Instagram, que é agora uma conta privada.
"Vai chegar uma menina no início de janeiro e outra linda menina chamada Julianna, que já tem sido uma das maiores bênçãos para a nossa família. O Senhor tem sido tão fiel. Ele escreveu uma história que nunca na vida conseguíamos imaginar, e a sua bondade nesta época deixou-nos maravilhados. Ele respondeu a orações que nem sabíamos como fazer. Esta caminhada tem sido tão especial, cheia de paz, emoção e muita graça. Estamos a crescer novamente e os nossos corações estão preenchidos. Obrigada, Jesus", pode ainda ler-se na publicação, como cita a imprensa internacional.
Savannah Blackstock Lee é agente imobiliária e já é mãe de um menino, Luke, de três anos, fruto da relação com Quentin Lee. A menina que está para chegar deverá nascer no início do próximo ano.
Conheça os filhos de Brandon Blackstock, que morreu no dia 7 de agosto, aos 48 anos
Brandon Blackstock morreu no dia 7 de agosto, aos 48 anos, vítima de cancro (melanoma, um tipo de cancro de pele). Era pai de quatro filhos.
O empresário deu as boas-vindas à paternidade com o nascimento de Savannah, tendo sido depois pai de Seth, ambos fruto do casamento com Melissa Ashworth (que durou entre 2001 a 2012).
Em outubro de 2013, Brandon Blackstock deu o nó com Kelly Clarkson, tendo-se tornado agente da cantora depois do casamento. Juntos foram pais de duas crianças, River Rose, que nasceu em 2014, e Remy, a quem deram as boas-vindas em 2016.
Brandon Blackstock e Kelly Clarkson separaram-se em junho de 2020, mas o divórcio só ficou finalizado em março de 2022.
A partida de Brandon Blackstock deixou Kelly Clarkson "devastada"
Com a morte do ex-marido, Kelly Clarkson ficou "devastada", sobretudo pelos filhos em comum com o empresário, que ficam agora sem pai.
"Quando ela descobriu que ele estava doente, protegeu-o pelo bem deles", disse uma fonte. "Ficou claro no início deste ano que o Brandon não estava bem. Ela está arrasada pelas crianças", acrescentou.
A cantora, aliás, adiou concertos da sua residência em Las Vegas de maneira a passar mais tempo com os filhos. "Embora normalmente mantenha a minha vida pessoal em privado, o pai dos meus filhos tem estado doente e neste momento preciso de estar completamente presente para eles", disse numa nota que partilhou na sua página de Instagram na véspera da morte do ex-companheiro.
