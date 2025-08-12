Nuno Markl não deixa escapar assuntos que estão na ordem do dia, como fez na sua mais recente partilha sobre o vídeo publicado no Youtube pelo influencer brasileiro Felca, intitulado 'Adultização'.

Neste conteúdo, Felca expõe e fala sobre casos de exploração de menores de idade que criam conteúdos na internet.

Ao longo de 51 minutos, o influenciador provou como é que o algoritmo das redes sociais promove esse tipo de conteúdo, falando mesmo em casos específicos como o nome de Hytalo Santos (influencer que está a ser investigado por exploração de crianças e adolescentes).

Felca dá destaque também às famílias destes jovens que os exploram de modo a ganhar dinheiro 'fácil'.

A opinião de Nuno Markl

Nuno Markl não deixou passar em branco esta denúncia e decidiu fazer uma leitura do que se está a passar com o algoritmo nas redes sociais e de como - de propósito ou não - os criadores de conteúdo podem estar a alimentar crimes contra menores.

"Até há dias eu não fazia ideia quem era o YouTuber brasileiro Fecla. Hoje digo-vos que o vídeo dele 'Adultização' é um dos vídeos de YouTube mais importantes do momento.

Vivemos uma era estranha que cria vilões com base em preconceito - imigrantes, transsexuais, etc - para desviar a atenção de problemas graves. É uma era tão estranha que perante a ideia de que Trump esteja nos ficheiros Epstein, vi vários dos seus fiéis (como a cantora Azaelia Banks) a tentar explicar que as miúdas menores de Epstein também não eram assim tão menores.

Uma época tão estranha, que uma traficante de menores condenada, Ghislaine Maxwell, está a ser chamada de 'vítima' na Fox News e a receber tratamento VIP em troca de silêncio. Tudo isto às claras, numa era que perdeu a decência de valorizar a verdade.

Por muito escancarada que seja a mentira, tê-la em conta de verdade tornou-se uma opção pessoal. Há alturas em que parece que, à conta disto tudo, há pessoas a tentar normalizar a pedofilia. Veja-se, nos Estados Unidos da América, os estados que estão a baixar a idade legal para casamento e de como isso é tão conveniente a esta narrativa.

O vídeo de Felca não fala de nada disto, centra-se no que está a acontecer nas redes sociais do Brasil. Mas denunciando a exploração dos corpos de menores em redes sociais - e casos como os do influencer Hytalo Santos - fala de questões que atravessam fronteiras e que devem fazer refletir pais do mundo inteiro.

A verdade é que situações como a operação de limpeza dos ficheiros de Epstein, os influencers que exploram adolescentes, adultizando-as, os pais que exploram as filhas em canais onde as submetem ao que o seu público - homens adultos - quer ver, e até a maneira inocente como tantos pais publicam imagens das suas crianças nas redes sociais, tudo alimentado pelo algoritmo de redes como esta, tudo isto anda a fazer do mundo um lucrativo buffet para pedófilos. Já não é na deep web ou na dark web. É aqui.

O vídeo do Felca tem 50 minutos, está exemplarmente estruturado, bem fundamentado, e gerou debate e investigação. Vejam, pelos vossos filhos. Quem dera que isto gerasse o escândalo que outros temas geram", concluiu o radialista.

Veja, abaixo, o vídeo de Felca.

