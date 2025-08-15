Brandon Blackstock, ex-marido da cantora Kelly Clarkson, morreu de melanoma, um tipo de cancro da pele. O empresário sofria de convulsões que contribuíram para o agravamento do seu estado de saúde, revela a autópsia.

O produtor musical e empresário Brandon Blackstock, conhecido por ser o ex-marido da cantora americana Kelly Clarkson, morreu no passado dia 7 de agosto com apenas 48 anos. Esta semana foram conhecidas as causas da morte e agora novos detalhes sobre a sua doença - Brandon tinha melanoma há três anos. De acordo com a revista People, que teve acesso à certidão de óbito, o empresário sofria de "convulsões" que foram identificadas como "condições significativas que contribuiram para a morte mas que não resultaram na causa subjacente". Assume-se, portanto, que as convulsões não provocaram efetivamente a morte de Brandon mas que podem ter contribuido para o agravamento do seu estado de saúde. Este relatório, feito pelo médico legista Dan Hollis, do Condado de Silver Bow, estado do Montana, nos Estados Unidos da América, declara ainda que o ex-companheiro da artista morreu de melanoma, uma morte considerada "natural" pois este estava a receber cuidados paliativos contra um tumor maligno na pele.

Kelly Clarkson está "devastada" com a morte precoce de Brandon Blackstock

A artista, de 43 anos, tem dois filhos em comum com o empresário: River, de 11 anos, e Remington, de nove. Depois da partida precoce do pai das crianças, a cantora está "devastada", como confirmam as fontes próximas, pois desta forma os jovens vão ficar privados do progenitor, o que pode ter um grande impacto na vida deles. É que Kelly sabe bem o que é viver sem a presença paterna já que ela própria passou pelo mesmo.

Kelly Clarkson e a rejeição do pai aos seis anos de idade

'Piece by piece', uma das suas músicas mais conhecidas, é precisamente sobre a ausência do seu progenitor. Curiosamente, nessa canção a artista enaltece a forma como o então marido, Brandon, a tinha conseguido "apanhar do chão" depois do abandono do pai aos seis anos de idade.

"Pouco a pouco ele preencheu os buracos que tu abriste em mim quando eu tinha seis anos. Sabes, ele nunca se vai embora, nunca pede dinheiro, ele cuida de mim porque me ama. Pouco a pouco ele restaurou a minha fé de que um homem pode ser bom e de que um pai fica", escreveu a artista na letra da música.

Infelizmente e, ao contrário do que Kelly acreditava quando escreveu esta música, o casamento com o empresário também ficou marcado por algumas polémicas que envolveram dinheiro. No divórcio, o empresário pediu uma pensão de alimentos, que acabou por conseguir. Esta fase foi muito dura para a artista que passou até por uma depressão chegando mesmo a tomar medicação.

Siga o link