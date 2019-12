Mais de um mês após a notícia da partida de Brian Tarantina foi revelada a causa da morte do ator. De acordo com o TMZ, o artista, que tinha 60 anos, morreu de overdose acidental de várias drogas combinadas, como entanil, heroína, cocaína e diazepam, também conhecido como Valium.

O site relata que o artista foi vítima de uma intoxicação aguda causada pelos efeitos combinados pelas várias drogas.

Foi no dia 2 de novembro que o ator de 'Sopranos' foi encontrado já sem vida no seu apartamento em Manhattan, nos EUA. Como indica ainda o TMZ, os paramédicos encontraram uma "substância branca em pó perto do corpo".

Leia Também: Ator de 'Sopranos' encontrado morto. Autoridades suspeitam de overdose