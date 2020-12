Tony Carreira adiou todos os concertos que tinha marcado para os próximos meses quando a 5 de dezembro foi confrontado com a trágica notícia da morte da sua filha mais nova, a jovem cantora Sara Carreira, de 21 anos.

A página oficial do popular cantor português revela agora que o espetáculo marcado para dia 16 de janeiro, no Pavilhão Multiusos de Guimarães, foi remarcado para dia 29 de maio. Quanto ao concerto de 30 de janeiro, foi reagendado para 1 de maio.

O regresso de Tony Carreira aos palcos acontece um pouco antes das datas acima referidas, a 10 de abril, no Olympia de Paris. No mesmo mês, está agendado ainda um concerto no Super Bock Arena, no Porto, dia 17.

Ao que tudo indica, segundo a sua página oficial, também David Carreira já terá data para regressar aos palcos. O músico deverá atuar no dia 24 de janeiro no Campo Pequeno, em Lisboa, e no Super Bock Arena, no Porto, a dia 31 do mesmo mês.

