A biografia do DJ/produtor Avicii autorizada pela família já tem data de publicação, informa a revista Rolling Stone. Tal acontecerá no dia 16 de novembro nos Estados Unidos.

'Tim: The Official Biography of Avicii' foi escrita pelo jornalista sueco Måns Mosesson, que entrevistou a família do DJ - cujo nome verdadeiro era Tim Berglingm -, amigos e antigos colegas.

No livro está retratado o caminho do produtor, desde Estocolmo, na Suécia, até lugares privilegiados como Miami, Ibiza, e Los Angeles.

Na obra serão ainda abordados os problemas de Avicii a nível de saúde mental e vícios.

Os lucros irão reverter a favor da Fundação Tim Bergling, criada em 2018 após a morte do DJ.

