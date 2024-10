Ka, rapper e produtor, morreu no sábado, dia 12 de outubro, aos 52 anos. A notícia foi confirmada numa publicação que foi feita na página de Instagram do artista.

Na partilha referem que Ka nasceu e foi criado em Brownsville, Brooklyn e que além do trabalho no mundo da música com 11 álbuns a solo - tendo sido o último lançado em agosto, 'The Thief Next to Jesus', -, também serviu o corpo de bombeiros de Nova Iorque, onde era capitão. Aliás, recordam, foi dos primeiros a responder aos ataques do dia 11 de setembro de 2001.

No fim da mensagem deixada na mesma partilha pedem "privacidade" para a família neste momento difícil.

