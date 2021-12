Foi revelada a causa da morte de Trevor Moore, co-fundador do grupo The Whitest Kids U Know que morreu em agosto deste ano, aos 41 anos.

O Page Six noticiou que o comediante caiu de uma varanda da sua casa em Los Angeles e acabou por não resistir à lesão intracraniana que sofreu. Na altura, foi diagnosticado com uma elevada taxa de álcool no sangue.

As câmaras de segurança registaram Trevor Moore a abandonar a casa e a saltar o gradeamento.

O relatório frisa também que não se tratou de uma tentativa de suicídio.

