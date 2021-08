Trevor Moore, um dos fundadores do grupo de comédia The Whitest Kids U Know, morreu na passada sexta-feira, dia 6, na sequência de um acidente. Tinha 41 anos.

A morte do comediante, ator e produtor foi confirmada através de um comunicado feito pelo seu representante em nome da mulher e da família, noticia o Deadline.

"Estamos devastados com a perda do meu marido, melhor amigo e pai do nosso filho. Ele era conhecido como escritor e comediante por milhões, e ainda assim, ele era para nós simplesmente o centro do nosso mundo", lê-se.

"Esta é uma perda trágica e triste e pedimos que, por favor, respeitem a nossa privacidade durante este período de luto", completa-se.

Recorde-se que o grupo foi fundado por Trevor juntamente com Zach Cregger, Sam Brown, Timmy Williams e Darren Trumeter.

Ainda não foram adiantados pormenores sobre o acidente que lhe roubou a vida.

