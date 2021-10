Joana d'Albuquerque esteve recentemente no podcast 'Sem Remorsos', onde fez revelações inéditas sobre a sua participação no 'Big Brother'.

A antiga concorrente do reality show da TVI garante que "dá para trocar códigos com o pessoal cá fora" e assume que também tinha alguns com a mãe.

"Eu disse: mãe tens este código, assim vou saber sempre que és tu", conta, referindo-se às mensagens enviadas em aviões.

Também através da roupa enviada pelas família é possível saber informações. Joana afirma que alguns participantes combinam cores ou até peças específicas de roupa, que enviadas pela família indicam se estão bem ou não no jogo.

Aliás, este envio de peças pode significar até se serão expulsos ou não no domingo. "Nós só recebemos roupa ao sábado, se a pessoa só recebe o fatinho ou o vestidinho para usar na gala, já sabe que vai sair", conta.

Veja aqui o vídeo onde Joana d'Albuquerque faz estas e outras revelações sobre a sua participação no 'Big Brother.

