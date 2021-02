Ao contrário do que pareceu num primeiro momento, o comunicado emitido esta sexta-feira, dia 19, pela rainha Isabel II, relativamente ao afastamento de Harry e Meghan Markle da família real britânica não foi de todo tranquilo.

No comunicado, relembre-se, a monarca indicava que não era possível para os duques de Sussex manterem as "responsabilidades e deveres que fazem parte da vida ao serviço público".

Palavras que terão deixado o neto, Harry e a mulher, Meghan, "furiosos", conforme nota o jornal britânico Daily Mail. Aliás, logo de seguida, como forma de resposta, o casal emitiu o seu próprio comunicado afirmando que "mantinham o compromisso com os seus deveres e serviço ao Reino Unido e em todo o mundo", sendo este um "serviço universal".

Tendo isto em conta, as críticas a Harry e Meghan não se fizeram esperar, com muitas pessoas a considerarem que tal tinha sido um desrespeito para uma instituição como a monarquia britânica.

Fontes notaram à publicação que apesar de Isabel II ter tentado sempre se mostrar compreensiva para com a posição do neto, a verdade é que ambos discordavam veementemente durante as suas discussões, de tal maneira que não conseguiram emitir um comunicado em conjunto, como aliás se verificou.

Outro dos pontos realçados foi o facto do casal, especialmente Harry, ter perdido com o afastamento todos os seus títulos honorários, inclusive os ligados às companhias militares, algo que deixou Harry particularmente aborrecido.

"Não há absolutamente nada de errado com aquilo que o Harry e a Meghan escolheram fazer, mas não se pode fazê-lo enquanto membros da realeza e membros do público", referiu uma das fontes, sublinhando que para a rainha Isabel II ambos os lados são incompatíveis.

