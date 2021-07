Renato Godinho partilhou na sua conta de Instagram a sua atual forma física, depois de passar por uma mudança que o deixou visivelmente mais saudável. Falando precisamente sobre o processo, o ator da novela 'Amor Amor' revelou-se feliz com os resultados obtidos.

"Sou ator, gosto de me prostituir às personagens. Há um intercâmbio incessante entre mim e elas, mas gosto de esvaziar ao mínimo a minha chávena para que caiba o máximo de chá delas", começa por explicar.

"O corpo é uma das 3 grandes ferramentas do ator. Também ele raramente é meu. Aqui mostro o que foi emprestar o meu corpo ao Vítor de 'Amor Amor' - apesar da barriga falsa adotei todos os hábitos pouco saudáveis da personagem durante 5 meses - e o resultado de 11 semanas de trabalho árduo para o transformar no corpo do _______! É segredo ainda…", afirma.

"O que não é segredo é que com foco, conhecimento e muita determinação, (quase) tudo é possível! Obrigado aos dois PT’s que me disseram que embarcariam nesta viagem comigo mas que depois desapareceram sem deixar rasto! Só me deram mais força! Foi sozinho! Sem substâncias esquisitas! E deu-me um gozo do caraças!", completou.

Por fim, revela que a primeira fotografia foi captada no dia 5 de abril e a segunda a 21 de junho.

