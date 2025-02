A SIC vai celebrar o Dia dos Namorados, 14 de fevereiro, com a estreia de um novo podcast, intitulado 'O Amor é a Razão' e conduzido pelo ator Renato Godinho.

A novidade foi publicada esta sexta-feira, 7 de fevereiro, no Instagram oficial do canal.

"'O Amor é a Razão' é um podcast onde o Amor é o convidado principal. Todas as semanas, Renato Godinho conversa com pessoas anónimas ou figuras de primeira linha, sobre as suas grandes paixões", pode ler-se na legenda.

"Seja um passatempo praticado nos tempos livres ou uma ocupação paralela que alimenta a alma, esses 'amores' revelam um lado único de cada convidado".