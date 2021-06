Rui Unas mostrou o ambiente animado que prevalece nos bastidores da novela 'Amor Amor', da SIC.

Esta quinta-feira, dia 10 de junho, o ator e comediante partilhou na sua conta de Instagram um vídeo divertido no qual aparece a dançar a música dos Depeche Mode, 'Just Can't Get Enough'.

A acompanhá-lo estiveram os atores Bárbara Norton de Matos, Renato Godinho e Ricardo Pereira.

Um momento que, como seria de esperar, não passou despercebido.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Rui Unas (@o_unas)

