Raquel Tavares está de regresso aos palcos. A artista tem concerto marcado para hoje, 17 de setembro, no Festival Fado Barcelona 2023. Renato Godinho, amigo da cantora, evidenciou este momento na sua página de Instagram.

"A Raquel volta hoje a subir a um palco para dar um concerto. A Raquel não regressa à música. Nunca dela saiu. Nunca dela conseguiria sair. Se este país não fosse tão pequenino e o mundo tão desprendido do que realmente importa, do essencial, estaríamos todos a celebrar esta re(-)união da Raquel com o público musical. Não se trata do país onde se dá o milagre, trata-se do milagre em si", nota.

"Obrigado Raquel por partilhares o teu talento, o teu dom, a tua alma, seja onde for. És uma fadista única, uma artista maior, e só num mundo cinzento isso não seria celebrado. O meu mundo, pinto-o a cores. Por isso, envergo o xaile, escancaro as narinas, empino o queixo, seguro-me à vida, e agradeço-te. Hoje levas o país na boca, o país distraído que tens de perdoar", completa.

Note-se que Raquel irá ainda atuar em Madrid, no dia 24 de setembro, e em Sevilha, no dia 30 de novembro.

Importa recordar que no início de 2020, Raquel Tavares decidiu fazer uma pausa na sua carreira na música, tendo se dedicado a partir de então à representação e apresentação televisiva. Agora, está de volta.

Leia Também: Elegância sem esforço. Rainha Camilla clássica para assistir a corrida