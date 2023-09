Confessos amantes de equitação, o rei Carlos III e a rainha Camilla não quiseram perder a mais antiga corrida de cavalos do mundo, St. Leger Stakes, que aconteceu no Betfred St Leger Festival, Inglaterra.

Para a ocasião, a monarca recuperou um elegante fato azul clarinho, de Bruce Oldfield, que conjugou com um chapéu branco com fita azul (que combinava com o visual).

Já a carteira era da Bottega Veneta

