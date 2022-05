Após cerca de um ano e meio de namoro, a relação de Harry Styles e Olivia Wilde está "mais séria do que nunca". Quem o diz é uma fonte da People.

O cantor, de 28 anos, e a atriz, de 38, conheceram-se nos bastidores do filme 'Don't Worry Darling', em 2020, e foram notícia pela primeira vez enquanto casal em janeiro de 2021.

Desde então, estão "a encontrar maneiras para fazer com que as coisas funcionem" perante as agendas preenchidas de ambos. "O que inicialmente parecia ser só uma aventura, agora é uma relação 'séria'", disse a fonte.

"O Harry está muito apaixonado. A Olivia trouxe à tona o seu lado romântico. Ele também tem um tremendo respeito por ela em relação ao trabalho. Ele adorava trabalhar com ela novamente. Ambos apoiam a carreira um do outro", destacou ainda.

