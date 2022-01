A relação amorosa entre Bruno de Carvalho e Liliana Almeida continua a ser o assunto do momento dentro da casa do 'Big Brother Famosos'... e fora dela também.

As mais recentes declarações do casal foram comentadas no 'Extra' de quarta-feira e a comentadora Helena Isabel Patrício revelou-se preocupada com o facto de o antigo presidente do Sporting fazer parecer que a relação de ambos pode estar a tornar-se em algo pouco saudável.

"Assusta-me. Uma coisa é nós gostarmos de alguém, é bonito quando gostamos de alguém, quando estamos na fase do encantamento, da paixão, depois posteriormente vem o amor. Agora, isto para mim parece-me uma obsessão", começa por afirmar a jurista, referindo-se ao facto de Bruno de Carvalho ter afirmado que não gosta que outros se preocupem com Liliana e muito menos dos 'selinhos [beijos na boca]' que esta dá a outras pessoas.

"Embora goste muito do Bruno, sou uma super fã, não gosto deste tipo de comportamento de: só podes falar comigo, não quero que beijes mais ninguém", explica Helena.

Após a comentadora ter manifestado a sua opinião, a apresentadora Marta Cardoso fez questão de realçar que Bruno de Carvalho afirmou mais tarde que as suas controversas declarações sobre a interação de Liliana Almeida com outras pessoas teriam sido feitas em tom de brincadeira. Será que foram mesmo?

Reveja aqui a opinião de Helena Isabel.

Leia Também: Nuno Homem de Sá expõe falha da produção de 'Big Brother Famosos'