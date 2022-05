Esta quinta-feira, 12 de maio, os reis de Espanha visitaram Las Hurdes, em Cáceres, para celebrar os 100 anos desde que Afonso XIII, bisavô de Felipe VI, visitou aquela localidade.

Para onde quer que vá, Letizia está sob as luzes dos holofotes pela escolha do visual e nesta ocasião não foi exceção. A monarca escolheu uma blusa verde, da cor da bandeira da Estremadura, e combinou-a com uma saia midi com padrão floral que estreou em 2018.

Na chegada, Letizia e Felipe VI foram recebidos por uma multidão ansiosa de os cumprimentar. Veja as imagens na galeria.

