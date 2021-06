Quatro meses depois de ter completado o 53.º aniversário, o rei Felipe VI de Espanha recebeu a vacina contra a Covid-19, adiantam fontes da casa real à revista Hola.

De acordo com a publicação, o chefe de Estado espanhol recebeu a vacina no passado sábado, dia 29, no centro de vacinação da Comunidade de Madrid, que está instalado no pavilhão multiusos WiZink Center.

A inoculação terá acontecido depois do rei ter marcado presença numa cerimónia de comemoração do Dia das Forças Armadas, onde esteve acompanhado pela mulher, rainha Letizia.

Leia Também: Rainha Letizia aposta em look totalmente rosa para Dia das Forças Armadas