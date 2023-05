Uma das causas que o rei Carlos III sempre defendeu foi a proteção do meio ambiente e segundo o The Mirror, o monarca está a tomar diversas decisões neste sentido, relativas ao funcionamento do Palácio de Buckingham.

De maneira a poupar eletricidade, o soberano mandou que a temperatura da piscina fosse reduzida. Assim, os membros do staff que queiram dar um mergulho terão de o fazer em água mais fria do que o costume.

Para além disso, o rei procura um novo chef para preparar refeições vegan. "O Carlos segue a dieta vegan um dia por semana no qual evita comer carne, peixe e produtos lácteos por questões ambientais", indica uma fonte ao jornal. "E está também empenhado em diminuir o uso de energia do palácio, o que tem vindo a ser uma prioridade nos últimos anos", completa.

"Algumas pessoas que usam a piscina notaram que a temperatura da água diminuiu e que está um pouco mais fria do que o costume. Foi-lhes dito que o rei baixou a temperatura", indicou outra fonte ao The Times.

A título de curiosidade, a piscina foi construída no palácio de maneira a que a rainha Isabel II e a irmã, a princesa Margarida, tivessem aulas de natação privadas. O mesmo aconteceu com o príncipe Harry e o príncipe William, assim como com o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis.

Sabe-se igualmente que Carlos III instalou painéis de energia solar na Clarence House, onde vive com a rainha Camilla.

