Estreia esta noite, a seguir ao 'Jornal das 8', a nova edição do concurso 'Dança Com as Estrelas'. O programa, que foi 'inaugurado' em Portugal em 2013 com Cristina Ferreira como anfitriã, é agora conduzido pela segunda vez pela dupla Rita Pereira e Pedro Teixeira.

Jessica Athayde estreia-se no papel de jurada esta noite e junta-se a Cifrão e Alberto Rodrigues, que analisam as atuações desde o arranque do formato.

A poucas horas de começar a 5.ª edição, recordamos o leque de concorrentes de 2020: Carolina Deslandes, Soraia Tavares, Ângela Costa, Margarida Corceiro, Paulo Pires, Virgul, Marco Costa e Miguel Raposo.

