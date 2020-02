Esta noite estreia a tão aguardada edição do 'Dança Com as Estrelas' que marca o regresso de Rita Pereira e Pedro Teixeira aos serões de domingo da TVI. Este sábado, na véspera do grande dia, a atriz fez um desabafo nas redes sociais no qual se mostrou entusiasmada com o desafio.

"A pergunta que mais me fazem sobre a estreia de amanhã é: 'Estás nervosa?!' A resposta é não e a maior razão para não o estar é porque tenho a meu lado este miúdo em quem cada dia confio mais, de quem cada dia gosto mais e com o qual o 'Dança com as Estrelas' faz todo o sentido. Obrigada Pedro Teixeira. Amanhã vai ser incrível", escreveu na legenda de uma sequência de fotografias de ambos.

Vale recordar que a nova edição conta com Carolina Deslandes, Soraia Tavares, Ângela Costa, Margarida Corceiro, Paulo Pires, Virgul, Marco Costa e Miguel Raposo como concorrentes.

O painel de jurados sofreu uma alteração em relação às edições passadas: Jessica Athayde substitui Alexandra Lencastre, que acaba de se mudar para a SIC.

