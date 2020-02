Estreia no domingo a nova edição de 'Dança Com as Estrelas', com Rita Pereira e Pedro Teixeira como anfitriões. Em contagem decrescente para o programa, a apresentadora aguçou a curiosidade dos fãs com um vídeo em que desvenda um pouco da coreografia de abertura.

Rita aparece com os bailarinos a realizar a coreografia ao som da música 'Don't Spot Now', de Dua Lipa. "Agora tenho um desafio: quem fizer melhor este 'pedacinho' de dança, ganha 2 bilhetes para assistir à grande estreia no domingo", informou na legenda da publicação.

Vai tentar a sua sorte? Veja o vídeo na galeria.

Leia Também: "Sei como agradecer. Trabalhando para não decepcionar nenhum de vocês"