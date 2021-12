A rainha Isabel II conta já com 12 bisnetos na família, mas não deixa de se preocupar com cada um deles e no Natal até envia presentes especiais a cada um.

Também Archie, filho de Harry e Meghan Markle, recebeu no Natal passado uma oferta enviada pela bisavó.

O príncipe Harry revelou em entrevista a James Corden, no início deste ano, que a rainha enviou para sua casa, em Los Angeles, uma máquina de fazer waffles.

À primeira vista este pode parecer um presente algo curioso, mas a verdade é que foi um pedido especial de Meghan Markle.

"A minha avó perguntou-nos o que o Archie queria de Natal, e a Meghan disse uma máquina de waffles", contou o príncipe. "Então ela mandou-nos uma máquina de waffles para o Archie", afirmou, garantindo que desde então o pequeno almoço do menino passou a ter sempre waffles quentinhos.

"O Archie acorda de manhã e literalmente diz 'waffle?'", revelou ainda o príncipe, perante o espanto do apresentador.

Leia Também: Meghan Markle mentiu sobre origens humildes, garante pai