Recentemente, Meghan Markle realçou as suas origens mais humildes numa carta aberta que escreveu a propósito da importância dos pais terem acesso a uma licença de paternidade/maternidade paga.

Nesta carta, a mulher do príncipe Harry afirmou que "cresceu num bar com saladas baratas". No entanto o pai, Thomas Markle, não gostou nada destas declarações.

"Íamos aos melhores restaurantes da cidade e íamos ao Sizzler [restaurante a que Meghan se referiu] porque era conveniente. Nunca tivemos de contar os tostões para ir a um restaurante barato", defende.

"Ela envia cartas aos senadores e membros do congresso onde se intitula como duquesa. Isso é totalmente errado. Não devia mesmo fazer isso", notou, evidenciando a decisão que a filha e o príncipe Harry tomaram em afastarem-se da realeza britânica.

Leia Também: Meghan Markle estará a considerar fazer um programa de televisão