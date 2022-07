Júlia Palha surpreendeu os seguidores do Instagram este domingo, 17 de julho, ao partilhar na rede social uma fotografia na qual surge abraçada ao ex-namorado, José António Arantes Pedroso.

A imagem, captada num evento no qual participaram como convidados, é reveladora da cumplicidade e carinho que existem entre ambos.

A atriz e José terminaram a relação em maio deste ano. Os rumores de rutura chegaram a ser confirmados por Júlia em declarações à revista Caras, tendo referido na altura que os dois decidiram permanecer amigos.

Ainda que a fotografia que agora deixa no ar uma possível reconciliação possa ser apenas sinónimo de uma bonita amizade, o que é certo é que Júlia voltou a colocar visíveis no Instagram as imagens que tinha anteriormente no feed e nas quais surgia ao lado do ex-namorado.



© Reprodução Instagram/ Júlia Palha

