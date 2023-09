"Obrigado por mais um ano a teu lado, com altos, baixos e percalços". Esta foi uma das frases que consta da mais recente declaração amorosa que Cláudio Alegre deixou a Cristiana Jesus.

O bailarino contou recentemente, numa entrevista a Manuel Luís Goucha, que a relação havia terminado mas o que tem acontecido nas últimas semanas faz crer que é possível que os dois se tenham reconciliado.

Para além de terem seguido juntos de férias, Cláudio e Cristiana parecem manter a relação forte apesar da separação, ainda que um novo texto deixe a ideia de que estão novamente apaixonados.

Cláudio declarou-se à mãe do filho e tudo indica que, apesar da 'turbulência' recente, o amor acabou por vencer.

"Há precisamente quatro anos atrás estava a dar um dos passos mais bonitos que tanto desejava a nível pessoal. Encontrar a mulher a quem eu pudesse chamar de 'mulher da minha vida'. Faz hoje exatamente quatro anos que eu sabia exatamente o que queria, sabia que podíamos e podemos chegar ainda mais longe. Só não sabia que fruto deste amor algo de tão bonito poderia mudar a minha vida como me mudou", começou por escrever Cláudio, na legenda de uma foto de ambos na praia.

O ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' lembrou depois o casamento de ambos. "Há quatros anos atrás eu só queria subir àquele altar e prometer perante Deus que esta seria a Mulher para a minha vida toda. Ela já não é só a Mulher a quem eu prometi fidelidade, é também a Mãe do meu filho, uma Mulher formidável com tantos ensinamentos a quem eu prometi lealdade. Quatro anos ao lado de alguém tão especial na minha vida, alguém que mudou a minha forma de visão, alguém que me trouxe sabedoria, calma e respeito para com o próximo", fez notar.

Por fim, Cláudio agradeceu a Cristiana: "A minha intenção não é expor aquilo que sinto por ti mas sim dizer-te o quanto és especial na minha vida e o quanto quero que tenhas em dobro tudo aquilo que quero de bom para mim. Chamem o que lhe quiserem chamar, eu chamo-lhe de amor eterno. Obrigado por mais um ano a teu lado, com altos, baixos e percalços".

A publicação foi apagada do Instagram mas continua ativa no Facebook.



© Instagram/Cláudio Alegre

