Sebastián Yatra veio a público confirmar o fim do namoro com Aitana em novembro do ano passado, mas a verdade é que agora, poucos meses depois, os dois podem estar a tentar uma reconciliação.

Os dois marcaram presença num almoço de amigos em Madrid, no passado domingo, dia 7 de abril, e os paparazzi apuraram que a refeição foi feita num ambiente de muita diversão.

Como já seria de esperar, os cantores chegaram em separado e saíram do restaurante da mesma forma, ainda que não tenham escapado às fotografias dos paparazzi, como pode ver aqui.

Vale lembrar que Sebastián e Aitana têm sido vistos juntos em diversas ocasiões. A mais recente aconteceu no aeroporto de Heathrow, em Londres, no passado mês de março.

