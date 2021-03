Rebel Wilson ficou magoada durante um passeio de bicicleta por Londres, esta segunda-feira.

A atriz, de 41 anos, recorreu às stories da sua página de Instagram para partilhar algumas imagens onde destaca os ferimentos sofridos depois de ter caído.

Segundo o que explicou aos fãs, um cão sem trela terá corrido até à estrada, levando Rebel a cair da bicicleta.

[Rebel Wilson]© Instagram_rebelwilson

Além da imagem em que aparece com o pé e a perna esquerda cheia de gelo, a atriz publicou ainda um vídeo do passeio de bicicleta. "Mas 20 minutos antes do acidente estava a pedalar muito bem", escreveu.

Veja o vídeo na galeria.

