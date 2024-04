Rebel Wilson disse que nunca mais estará num set de filmagens com Sacha Baron Cohen.

A atriz, de 44 anos, esteve no 'Watch What Happens Live with Andy Cohen' esta semana e revelou que nenhuma quantia em dinheiro a convenceria a trabalhar com Baron Cohen, de 52 anos, novamente.

No seu livro de memórias lançado recentemente, 'Rebel Rising', a atriz escreveu sobre sua experiência no set de 'The Brothers Grimsby', de 2016, com Baron Cohen, que também escreveu, produziu e participou no filme ao lado de Wilson, tendo-lhe chamado "idiota".

Quando o entrevistador perguntou a Wilson quanto dinheiro seria necessário para trabalhar com Sacha Baron Cohen novamente, a atriz afirmou que "nenhum dinheiro no mundo" poderia convencê-la a trabalhar novamente com o ator.

"Tenho agora uma política de não trabalhar com idiotas", disse, ao que o entrevistador lançou a questão: "E se forem 50 milhões de dólares para fazer um filme com o Sacha Baron Cohen?". Porém, Rebel manteve-se firme. "Não, nem pensar", respondeu.

De salientar que no seu novo livro de memórias, Wilson escreve que se sentiu assediada e humilhada pelo ator no set do filme no qual contracenaram em 2016. Baron Cohen negou veementemente as acusações.

