Nas últimas semanas, por causa da pandemia viral de COVID-19, que pôs quase 200 concelhos do país num (novo) confinamento forçado, foram muitas as incertezas mas, afinal, Rebeca vai conseguir concretizar um sonho antigo este fim de semana. "Sim, ela casa amanhã. O casamento vai ser nas Caldas da Rainha, no distro de Leiria. Não estamos abrangidos pelo recolher obrigatório", confirmou, há momentos, ao Modern Life/SAPO Lifestyle, fonte próxima da cantora portuguesa de 41 anos.

A cerimónia, que terá 50 convidados e que decorrerá numa quinta, ao final da manhã, será gravada e exibida posteriormente num episódio especial do programa "O noivo é que sabe", apresentado por Cláudia Vieira, na SIC. "Vai ser em total segurança e estarão presentes as pessoas que mais amo", garantiu a intérprete de "Amigos íntimos" em declarações à revista TV Guia. De acordo com esta publicação, a última prova do vestido foi feita na segunda-feira e o teste de imagem realizado dois dias depois.