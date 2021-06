O realizador de 'Friends: The Reunion', Ben Winston, fez duras críticas às pessoas autoras de comentários "cruéis" sobre Matthew Perry, que deram origem a especulações acerca da saúde do ator, que deu vida a Chandler Bing na série.

"Ele estava ótimo", disse Winston em declarações ao The Hollywood Reporter. "As pessoas às vezes conseguem ser mesmo cruéis. Gostava que não o fossem", acrescentou, notando que adorou trabalhar com Perry.

"Sinto-me feliz e sortudo por estar com ele e por dirigi-lo em algo assim", completou.

Quanto ao assunto, e ao facto de Matthew aparentar ter uma fala mais arrastada, foi informado que o ator teve uma emergência dentária nesse dia.