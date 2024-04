As próximas três temporadas dos novos 'Morangos com Açúcar' já estão a ser preparadas e sobre elas volta a existir muita expetativa por parte dos espectadores.

Como forma de antecipação em relação ao que aí vem, o realizador Francisco Antunez escreveu o editorial semanal da MC News, portal da Media Capital, grupo detentor da TVI, e 'levantou o véu' sobre as gravações que já foram iniciadas esta semana.

"A expectativa tornou se realidade: os novos 'Morangos com Açúcar' foram um sucesso, continuam a ser um produto vencedor e com grande impacto nos mais jovens", começou por escrever Francisco, que desvendou depois a sinopse das próximas temporadas.

"A narrativa regressa ao Colégio da Barra, ponto fulcral da história, para acompanhar uma nova turma, o seu dia a dia, as alegrias e os dramas próprios desta idade, sempre com uma intensidade constante, que irá despoletar uma vontade enorme de consumir os episódios rapidamente. Há também uma nova diretora e foi criado um novo curso de artes performativas que irá trazer uma série de novas dinâmicas à escola. Vamos ter muita dança e muita música, o que vai permitir a incursão de novas formas de captação destes momentos e também uma variante estética mais policromática", acrescentou o realizador, que assim promete algumas novidades.

"Tenho muito orgulho no que fizemos nas primeiras temporadas. Um trabalho diário intenso, com uma dedicação extrema de toda a equipa e atores, que desde a primeira hora estava ciente da responsabilidade e do desafio proposto: fazer uma série com qualidade internacional. Estamos, todos muito felizes por estarmos de volta e com muita vontade de subir ainda mais a fasquia, aprimorando todos os processos, e sempre a inovar e a arrojar, de forma a conseguirmos fazer um produto ainda mais surpreendente. Vamos com tudo", concluiu.

