Dias depois da morte de Regis Philbin, que partiu no dia 24 de julho, aos 88 anos, foi realizado o funeral do icónico apresentador norte-americano.

De acordo com a revista People, as cerimónias fúnebres decorreram na passada quarta-feira, 29 de julho. O corpo da estrela televisiva foi sepultado no Cemitério Cedar Grove, no campus da Universidade de Notre Dame, em South Bend, em Indiana, EUA, como contou a família.

"Mais uma vez, a nossa família gostaria de agradecer a todos pelo incrível amor e apoio que nos têm dado e pelas bonitas homenagens e memórias que têm partilhado", acrescentaram num comunicado enviado à revista esta sexta-feira.

Leia Também: Revelada causa de morte do icónico apresentador Regis Philbin