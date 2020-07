Menos de uma semana após a partida de Regis Philbin, foi revelada a causa da morte do icónio apresentador americano.

Regis morreu de um enfarto do miocárdio, como confirmou ao Page Six, esta quarta-feira, um porta-voz do Departamento de Medicina Legal de Farmington, Connecticut.

Recorde-se que o apresentador norte-americano morreu na passada sexta-feira, dia 24 de julho. Tinha 88 anos.

Leia Também: Morreu o icónico apresentador de TV aos 88 anos