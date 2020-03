Cerca de um mês após ter sido encontrada já sem vida no seu apartamento, em Londres, foi realizado o funeral de Caroline Flack.

As cerimónias decorreram em Colney, perto de Norwich, segundo a mãe da falecida apresentadora britânica, Christine.

"Houve muitas lembranças, sorrisos, mas principalmente lágrimas, quando todos recordamos a Carrie e da alegria que ela trouxe às nossas vidas. A família agradece a todos os amigos da Carrie que viajaram de várias partes do mundo para estarem presentes neste dia", disse Christine, referindo especialmente aos amigos que estiveram presentes nas cerimónias.

"Os amigos dela dos tempos de escola, faculdade e os atuais também se reuniram para trocar histórias e prestar uma homenagem à minha linda menina", acrescentou ao jornal Daily Press.

O funeral ficou ainda marcado pela atuação de Lucie Jones que cantou 'She Used To Be Mine', e ainda a prestação de Ciara, que apresentou o tema 'The Sulking Room' em homenagem à falecida apresentadora e ex-namorada do príncipe Harry.

