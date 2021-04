As novidades são bombásticas para os fãs do 'Big Brother Brasil'. A TV Globo preparou um novo reality show inédito com os concorrentes das últimas edições, onde cada um deles vai testar ao limite "a sua resistência física e mental".

'No Limite' vai juntar um grupo de pessoas num ambiente inóspito e com recursos limitados.

Os desafios "vão para além da convivência".

"Isolados numa praia deserta, participantes de edições anteriores do 'Big Brother Brasil' irão viver situações que exigem coragem, resistência física e muita força psicológica", promete a produção em comunicado enviado à imprensa.

Os participantes vão estar divididos em grupos, competindo por recompensas e imunidade na tentativa de chegar à final. Até lá vão estar sujeitos a provas que envolvem raciocínio, agilidade e resistência, lidando ainda com a escassez de recursos. A disputa pelo grande prémio será, contudo, individual.

Apresentado por André Marques, o programa tem estreia marcada para o dia 23 de maio, às 21h20, na Globo.

Leia Também: Sónia Jesus revela porque não vai voltar às feiras