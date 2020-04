Jennifer Aydin, do reality show 'Real Housewives of New Jersey', testou positivo para Covid-19. Segundo o Page Six, a socialite começou com sintomas na passada semana e através do marido, que é médico, realizou o exame em casa.

A celebridade sentiu uma "fadiga extrema", mas não chegou a ter febre. Mas decidiu realizar o teste na segunda-feira e veredito não deixou dúvidas.

Há vários dias que está de quarentena sozinha, isolada no seu quarto e longe dos cinco filhos

