Pink foi uma das celebridades a testar positivo com o novo coronavírus, assim como o seu filho mais novo, o pequeno Jameson, de três anos. A cantora falou precisamente sobre o assunto em declarações a Ellen DeGeneres, através de uma vídeochamada.

"A certa altura, talvez por volta de 18/19 de março, acordei a meio da noite sem conseguir respirar. Precisei do meu nebulizador pela primeira vez em 30 anos. Foi quando comecei a ficar realmente assustada", confessa.

"Ele tinha dores no peito, (estava) com dificuldades respiratória. É aí que pensamos, ok, vamos ao hospital?", acrescenta, já referindo-se ao menino, fruto do seu casamento com Carey Hart.

"Isto foi a coisa mais assustadora por que passei em toda a minha vida", terminou, já com lágrimas nos olhos.

