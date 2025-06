A sensibilidade, a genialidade e o turbilhão interior de Vincent Van Gogh são o ponto de partida de “Living Van Gogh”, a primeira exposição totalmente imersiva dedicada ao pintor holandês em Portugal, na Immersivus Gallery Lisboa, no Museu da Água – Reservatório da Mãe D’Água das Amoreiras.

Partindo da mente conturbada e das vivências mais marcantes de Van Gogh, a exposição convida, através de uma combinação de instalações imersivas e interativas, a conhecer mais profundamente o homem por detrás do artista.

“Living Van Gogh” tem como premissa a intenção de que o público “entre”, com todos os sentidos, na pele de Vincent Van Gogh, sentindo o que ele sentiu e vivendo o que ele viveu. Os icónicos girassóis assumem-se como um elemento comum a toda a experiência.

No interior do Reservatório da Mãe D’Água das Amoreiras tem lugar um dos momentos centrais da exposição: “Immersive Van Gogh”, um espetáculo multimédia dedicado ao artista plástico, com assinatura do artista visual italiano Massimiliano Siccardi. No local, os visitantes são envolvidos pelas cores fortes, pontilhados e pinceladas escultóricas de mais de 150 das mais célebres obras de Van Gogh, entre as quais “Autorretrato com chapéu de feltro” (1888), “Quarto em Arles” (1889) ou “A Noite Estrelada” (1889). A projeção a 360º na arquitetura do monumento envolve 90 milhões de pixéis de imagem e 60 600 fotogramas de vídeo.

“Living Van Gogh” conta também com diversas experiências interativas, da autoria do ateliê OCUBO, entre as quais se destaca a tocante “Sinfonia dos Girassóis”, uma simbiose de música, esculturas luminosas gigantes e efeitos de luz.

A mostra digital é promovida pela plataforma Portugal Agenda, com direção artística de Nuno Maya e realização de Massimiliano Siccardi, e com o apoio da Embaixada do Reino dos Países Baixos em Portugal.

