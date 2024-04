Rauw Alejandro desfez-se da única coisa que ainda o ligava a Rosalía. O cantor porto-riquenho vendeu uma quinta que comprou em fevereiro de 2022 por perto de dois milhões de euros e que quis oferecer à então companheira como prenda de casamento.

De acordo com o Regió7, a quinta tem mais de 2.600 metros quadrados habitáveis, nos quais existem 10 quartos. Após comprar a propriedade, Rauw mandou vedá-la de forma a aumentar a privacidade.

Vale lembrar que Rauw Alejandro e Rosalía terminaram o noivado no verão de 2023, notícia que foi encarada com grande surpresa pelos fãs de ambos. Agora, a cantora espanhola namora com o ator Jeremy Allen White, da série 'The Bear'.

