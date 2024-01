Rosalía já superou o fim da relação com Rauw Alejandro e está até a viver um novo romance com o ator Jeremy Allen White. Ainda assim, isso não impediu o artista porto-riquenho de falar sobre o namoro que os dois tiveram.

Rauw esteve à conversa com o influenciador Vicente Chente Ydrach para o canal de Youtube deste e por lá abordou pela segunda vez o que sente em torno da mediática rutura.

"Milhares de coisas surgiram [rumores sobre os motivos]. Durámos quase quatro anos e foi como se nada tivesse acontecido, nenhuma notícia negativa tinha saído, nem sobre infidelidade nem sobre nada", começou por dizer Rauw, recordando o namoro.

"Quando as notícias da separação foram divulgadas, tudo foi dito de uma forma que deixou a porta aberta para a especulação. Aprendi que, no futuro, irei sempre dizer na hora aquilo que realmente acontece, porque eles inventam qualquer m****", acrescentou, citado pelo jornal Mundo Deportivo.

Vale lembrar que as primeiras declarações de Rauw Alejandro após ter sido tornada pública a separação focaram-se em desmentir as notícias de que a mesma estava relacionada com um ato de infidelidade.