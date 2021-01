Inês Folque tem acordado esta semana "super nostálgica", dado o aproximar do primeiro aniversário do seu primeiro e único filho: o bebé Tomás, que no próximo domingo está de parabéns.

Foi tomada pela nostalgia que a apresentadora acabou por recordar um conjunto de fotografias que recordam a reta final da sua gravidez. Imagens que acompanhou com um desabafo onde fala sobre um tema que, confessa, é ainda alvo de julgamento: "a dor da separação" entre mãe e filho após o parto.

"Há um ano atrás estava em contagem decrescente para conhecer o meu grande amor pequenino. Fiz o último CTG numa quinta feira e dividia-me entre a ansiedade do dia do parto e de finalmente conhecer o Tomás e a nostalgia de o deixar de ter só para mim. Raras vezes falei disto, porque há uma tendência de julgamento enorme à volta deste tema. Como se termos saudades de os termos só para nós pusesse em causa a alegria de os termos cá fora. A dor da separação existe também para a mãe", escreve Inês na legenda das imagens.

"Tive uma gravidez espetacular, adorei a transformação do meu corpo até ao último minuto e foi para mim um caminho muito feliz. Sei também que tive muita sorte por isso", acrescenta.

Inês é agora uma mulher "feliz pelo filho que lhe calhou", "melancólica porque passou tudo rápido demais mas extremamente grata por este primeiro ano bonito". "O Tomás faz 1 ano no Domingo e eu mal posso esperar pelo resto da nossa vida juntos", termina.

Clique para o lado na publicação abaixo para ver todas as fotos:

