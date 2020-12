Inês Folque tem esta quinta-feira motivos para celebrar. O primeiro filho da apresentadora, Tomás, completa 11 meses de vida. Uma data que o novo rosto da RTP1 não deixou passar em branco.

Inês partilhou com os seus seguidores um conjunto de novas fotografias do bebé Tomás e na legenda escreveu: "Onze meses de muito amor nosso caracoletas mais querido. Onze de alegria, de descobertas, mimos e conquistas. Nem acredito que daqui a um mês faz um ano que me puseram este pequeno leão no colo. Infinitas vezes infinito, daqui até à lua e da lua até aqui para sempre".

Os amigos e fãs da apresentaram reagiram à publicação com os mais rasgados elogios.

"Está mesmo giro", "que amor", "tão fofo, adoro esses dentinho" ou "está demais", são algumas das mensagens deixadas pelos internautas.

Veja as imagens na galeria.

