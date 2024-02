A gala de ontem, dia 17 de fevereiro, do 'Dança com as Estrelas' chegou ao fim com uma incerteza. Miguel Cristovinho foi salvo pelos espectadores mas sugeriu ceder o seu lugar a Raquel Tillo, que havia acabado de ser expulsa. O gesto bonito, no entanto, não passou disso mesmo.

A TVI ficou de confirmar junto da BBC, a detentora do formato, se era possível proceder à alteração, mas parece que não foi preciso abordar a emissora.

Nas redes sociais, Raquel Tillo assumiu a derrota e parece dar a entender que não aceitou a sugestão de Cristovinho, um gesto "atruísta" que ainda assim quis elogiar.

"Fui tão feliz neste palco todos os sábados, mas acabou. A verdade é que este programa aproxima as pessoas muito rapidamente, e nós tivemos a sorte de ser um grupo muito bonito que sempre se apoiou mutuamente", começou por dizer a atriz, que de seguida falou sobre a relação bonita que tem com Miguel Cristovinho.

"O Miguel Cristovinho e eu ficámos amigos de verdade, e o que ele fez foi um ato altruísta e lindo mas também foi realmente espontâneo, foi um momento de verdade, de impulso de salvar o outro, e proteger a amiga sem pensar em mais nada. Um momento cru. Mas o público votou, gastou o seu dinheiro e decidiu quem quer continuar a ver dançar. E o público escolheu o Cristo. Eu quero honrar a decisão do público, porque também foi esse público que me levou à 8.ª gala e que me fez acreditar e voar (o público e o Quina nos lifts)", acrescentou de seguida.

Perto do fim, Tillo agradeceu a quem votou em si e deixou o desejo de regressar à antena do canal noutros projetos.

Leia abaixo o texto completo.

